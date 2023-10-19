Зеленский подписал увеличение расходов бюджета-2023

ОП

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10038, которым вносятся изменения в нынешний бюджет, а именно увеличиваются расходы на оборону и безопасность более чем на 300 миллиардов гривен.

Об этом стало известно с карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно принятому законопроекту увеличиваются расходы на:

Минобороны – на 211 млрд грн;

МВД – на 79 млрд грн;

Минсоцполитики – на 16,5 млрд грн;

МИД – на 1,3 млрд грн;

Минстратпром – на 4,3 млрд грн;

СБУ – на 4,2 млрд грн;

ГУР – на 2,5 млрд грн;

Министерство образования – на 572 млн грн;

ГСИИ – на 570 млн грн;

Службу внешней разведки – на 500 млн грн;

УГО – на 230,5 млн грн;

Минэнерго – на 350 млн грн;

БЭБ – на 219 млн грн.

Таким образом, расходы государственного бюджета на 2023 год впервые превысят 3,39 трлн грн, а дефицит госбюджета составит более 2 трлн грн.

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Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 6 октября приняла во втором чтении законопроект №10038 об увеличении расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен.

Верховная Рада на заседании 20 сентября поддержала законопроект в первом чтении.

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