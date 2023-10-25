Готуємося до ударів РФ по енергооб'єктах, будемо відповідати - Зеленський

На щоденному селекторі президент Володимир Зеленський отримав звіти про надходження техніки, заслухав інформацію з передової та щодо наслідків нещодавніх обстрілів Росією території України, в тому числі по критичній інфраструктурі.

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: Зеленський зазначає, що отримав звіти про надходження техніки, боєприпасів, нові контракти й нову географію постачання.

Президент також заслухав інформацію щодо фронту, зокрема щодо Куп'янська та Авдіївки, де тривають важкі, в’язкі бої, але українські воїни тримають позиції.

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Пряма мова: "Ворог намагається нищити без розбору все, до чого може дотягнутися. Берислав, Борова. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо людям.

Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо.

Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів".

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Передісторія:

У ніч на 25 жовтня росіяни запустити по Україні 11 дронів-камікадзе "Шахед", за даними військових, сили протиповітряної оборони змогли збити усі ворожі безпілотники. Водночас є постраждалі та руйнування внаслідок падіння уламків.

Міста Славута й Нетішин на Хмельниччині постраждали внаслідок збиття ворожих безпілотників.

Мінерегетики повідомило, що ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Вибухом пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Українська правда