Беспрецедентное давление силовиков на бизнес. Действительно ли это так и что говорят цифры?

17 жовтня співзасновник ресторанного холдингу "!FEST" Юрій Назарук повідомив, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки в його холдингу. За словами бізнесмена, робота офісу була заблокована.

Останнім часом обшуки правоохоронців у відомих підприємців стали нормою. До "!FEST" на "кошмарення" бізнесу скаржились представники мережі кінотеатрів "Мультиплекс", власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа та керівник виробника тепловізорів Arсher Олександр Яременко.

Так само ще раніше співзасновник інтернет-магазину Rozetka та співвласник компанії експрес-доставки "Нова пошта" Володимир Поперешнюк скаржилися на часті перевірки та штрафи від контролюючих органів.

У 2023 році кількість скарг бізнесу на правоохоронців зросла в рази. Опитування підприємців проводили у квітні та червні, і в розділі "Проблеми" найбільше зростання відзначалося серед відповідей "Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу" та "Перешкоди з боку регуляторних та/чи фіскальних органів".

Чи дійсно силовики активізувалися?

Відкриті дані порталу data.gov.ua, свідчать що кількість кримінальних проваджень щодо економічних злочинів навпаки із року в рік падає, а створене у 2021 році Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке і мало замінити податкову міліцію та перебрати на себе підслідність усіх економічних злочинів, таким не стало.

На цей правоохоронний орган досі припадає менше половини справ щодо економічних злочинів, а ефективність його дій далека від очікуваної.

Кількість кримінальних проваджень за економічними злочинами

Тож перевірками бізнесу продовжують займаються всі потроху. Це і БЕБ, і Державне бюро розслідувань (ДБР), і Національна поліція, СБУ і навіть Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Підслідність між ними часто розпорошена.

Наприклад, за деякими статтями зараз БЕБ може розслідувати лише справи, за якими державі завдано збитків на суму від 2 млн грн до 5 млн грн. Якщо цифра менша, то це підслідність Нацполіції, а якщо більша – ДБР чи НАБУ.

Деякі статі Кримінального кодексу у виключній підслідності БЕБ, але і тут застосовується творчий підхід. Наприклад, якщо в список статей за якими підозрюється та чи інша особа додати ст. 258-5 (фінансування тероризму), то це вже питання підслідності СБУ.

Все це може суттєво спотворювати статистику взаємовідносин держави та бізнесу.

Аналіз ЕП реєстру судових рішень свідчить, що для проведення обшуків в бізнесменів силовики часто використовують статті, які не пов'язані з економічними злочинами. Мова про ст. 190 (шахрайство) або ст. 110 (посягання на територіальну цілісність).

Так у січні-серпні 2023 року за ст. 190 ККУ зареєстровано майже 60 тис справ, що у два рази більше, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року. Яка з них частка дрібних злочинів, а яка – претензії силовиків до середнього і великого бізнесу, сказати важко.

З цією ж ціллю використовують формально економічну ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). За останні п'ять років кількість таких справ зросла вп'ятеро – до 684.

За даними ЕП, цю статтю Кримінального кодексу правоохоронці часто використовують для перевірок бізнесу, який пов’язують з росіянами. Хоча і не завжди. Зазвичай, такі справи відкриває Національна поліція на підставі матеріалів від СБУ, яка формально не пов’язана із розслідуванням, але, як стверджують журналісти-розслідувачі, неформально ним керує.

Інший спосіб подивитися на взаємовідносини силовиків і бізнесу – через ефективність розслідування справ. В першу чергу – як довго через кримінальну справу бізнес тримають в підвішеному стані?

Правоохоронці користуються можливістю відкривати далеко не завжди перспективні кримінальні справи, маючи на меті можливість тримати компанію на "гачку", поки вона, наприклад, не погодиться "вирішити питання". За словами бізнес-омбудсмена Романа Ващука, тільки 6% кримінальних проваджень проти бізнесу доходить до суду.

Як просувається слідство

Аналіз ЕП показує, що кількість справ, в яких висувають підозру, передають до суду чи хоча б закривають, дійсно, щорічно падає. І все більше зростає кількість "незакритих" справ, по яких не приймається жодного рішення. Це дозволяє розслідувати справи роками із перманентною загрозою арешту майна.

Раніше четверо співрозмовників видання Forbes із фінансового, економічного та антикорупційного комітетів, а також Офісу президента казали, що все це відбувається не просто так. Тиск на бізнес прямо чи опосередковано повʼязаний із тим, що майже всі силові органи опинилися під впливом Офісу президенту, а саме заступника його голови Олега Татарова.