СБУ ликвидировала коррупционную схему в Антимонопольном комитете

Чиновник Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который требовал взятку у предпринимателей за непривлечение к ответственности за выявленные нарушения, задержан в Киеве.

Об этом информируют в Службе безопасности Украины 23 октября.

Как отмечают в СБУ, была создана целая коррупционная схема.

"Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ). Задержан чиновник отдела исследований и расследований этого госучреждения, который наладил преступный механизм получения денег от предпринимателей", - говорится в сообщении ведомства в телеграмме.

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По информации украинской спецслужбы, чиновник требовал взятки у представителей коммерческих структур, чтобы проигнорировать выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства и не применять к ним административные санкции.

"Задокументировано, как госслужащий "обложил данью" местную компанию, которая занимается оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За $8 тыс. чиновник обещал руководителю предприятия "решить вопрос" относительно неналожения на него штрафов за нарушения, выявленные во время проверки", - отмечается в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержали во время передачи ему следующего транша.

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Сейчас он находится под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в частности проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ.

Комплексные мероприятия по разоблачению коррупционной схемы проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.