Россия готовит почву о подрывах на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток" 

В последнее время Кремль систематически выводит в публичное пространство тему о якобы попытках диверсий на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

На это обращает внимание издание The Moscow Times.

Отмечается, что эта тема прослеживается в ходе последних официальных встреч верхушки РФ.

Такие заявления звучат на разных уровнях. Лидер Кремля Владимира Путина и министр иностранных дел Сергей Лавров инициируют обсуждение этой темы, начиная с лидеров государств и заканчивая просто общественностью дружественных государств.

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Так, 8 сентября на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Москва знает о попытках диверсий на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море и обеспокоена, что никто не расследует эти случаи.

"Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода „Турецкий поток" и газопровода „Голубой поток". … Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали „Северные потоки"", — рассказал Лавров.

Лавров возмутился тем, что на фоне заявлений Москвы "никто никакого расследования нормально не проводит".

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Ранее об атаках на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" заявил президент РФ Путин.

На пресс-конференции после переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом он пожаловался, что магистрали, по которым идет газ в Турцию, постоянно атакуют.

"Наши корабли охраняют эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют", — заявил Путин.

При этом Москва даже не пытается оформить эти заявления хоть какими-то фактами.

Напоминаем:

Россия запросила на 26 сентября заседание СБ ООН по подрыву "Северных потоков". Об этом 7 сентября сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Это уже пятое заседание по "Северным потокам", которое инициирует Россия в текущем году.

Так, 11 июля РФ инициировала заседании Совбеза по подрыву "Северных потоков".

27 июня по инициативе РФ проводились закрытые консультации Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков".

27 марта был рассмотрен проект резолюции Совбеза ООН по диверсии на "Северных потоках", который внесла РФ.

21 февраля по запросу РФ состоялось заседание Совбеза ООН по подрывам "Северного потока".