Британские самолеты защищают корабли с украинским зерном от нападения со стороны РФ – СМИ

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Самолеты королевских ВВС в последние недели – после российских атак – защищают грузовые суда, перевозящие зерно из Украины.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Министерство обороны Британии активизировало свою деятельность после того, как РФ начала атаковать зерновую инфраструктуру в июле после отмены "зернового соглашения".

"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогностирование для наблюдения за деятельностью России в Черном море... В рамках этих операций по наблюдению самолеты ВВС Великобритании совершают полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам", – цитирует издание информацию с Даунинг-стрит.

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Об этом стало известно после того, как правительство Великобритании объявило о проведении в ноябре международного саммита по продовольственной безопасности, призванного выяснить "причины отсутствия продовольственной безопасности и недоедания".

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Напоминаем:

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Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Россия должна прекратить блокаду и обстрелы украинских портов, поскольку блокада экспорта украинского зерна ставит под угрозу голода жизни около 250 млн человек в развивающихся странах.