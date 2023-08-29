В Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу
"Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого оцінюються в мільярд кубометрів блакитного палива.
Про це повідомляє "Нафтогаз України", в структуру якого входить "Укргазвидобування".
"Нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "Укргазвидобування" продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі й планує тут буріння нових свердловин.
Нагадуємо:
Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік.
Нещодавно Група Нафтогаз запустила в роботу дві високодебітні свердловини, які сумарно дають понад 430 тис. куб. м блакитного палива на добу.