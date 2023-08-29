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В Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу

Вівторок, 29 серпня 2023, 13:29 - Лія Ільченко

"Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого оцінюються в мільярд кубометрів блакитного палива.

Про це повідомляє "Нафтогаз України", в структуру якого входить "Укргазвидобування".

"Нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Укргазвидобування" продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі й планує тут буріння нових свердловин.

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Нагадуємо:

Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік.

Нещодавно Група Нафтогаз запустила в роботу дві високодебітні свердловини, які сумарно дають понад 430 тис. куб. м блакитного палива на добу.

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газ Нафтогаз Укргазвидобування
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