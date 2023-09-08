"Укргазвидобування" встановило новий рекорд видобутку газу за останні 3 роки

Фото: група "Нафтогаз"

З початку 2023 року добовий видобуток газу державної компанії "Укргазвидобування" зріс на 3,31 млн куб. м. Це найвищий показник за останні три роки.

Про це повідомляє пресслужба Групи "Нафтогаз".

Зазначається, що завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій у серпні середньодобовий показник видобутку блакитного палива "Укргазвидобування" сягнув 3,31 млн куб. м., що є найвищим показником з червня 2020 року.

"Досягнуте збільшення середньодобового видобутку дасть нам можливість за підсумками року перевищити результат за два попередні роки. У складних умовах команда Укргазвидобування продовжує працювати задля забезпечення країни власними енергетичними ресурсами. Дякую колегам за професіоналізм", – підсумував т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Реклама:

Нагадаємо:

"Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого оцінюються в мільярд кубометрів блакитного палива.

Нещодавно Група Нафтогаз запустила в роботу дві високодебітні свердловини, які сумарно дають понад 430 тис. куб. м блакитного палива на добу.

Реклама: