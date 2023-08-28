В "Нафтогазе" рассказали, сколько газа на зиму уже накопили в хранилищах

Запасы в украинских подземных хранилищах газа к концу августа выросли до 14 миллиардов кубометров.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире телемарафона.

"Уже фактически достигли цифры 14 млрд куб. м. Планируемая цель в объеме 14,7 млрд куб. м (к началу отопительного сезона) будет выполнена и даже перевыполнена", - сказал он.

Глава НАКа уточнил, что запланированный объем газа предусматривает возможность дополнительных поставок газа генерации для выработки электроэнергии, а Украина планирует пройти отопительный сезон без импорта газа.

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Украина располагает 12 ПХГ общей проектной емкостью 31 млрд куб. м.

К осенне-зимнему периоду 2023/2024 гг. планировалось накопить 14,7 млрд куб. м.

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Напоминаем:

Европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в украинских подземных хранилищах, чтобы воспользоваться более низкими ценами и имеющимися мощностями, несмотря на риски, связанные с войной.