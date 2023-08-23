Индия успешно посадила на Луну космический модуль

Chandrayaan-3 ФОТО TWITTER/ISRO

Индия стала первой страной, посадившей космический корабль у южного полюса Луны после того, как попытка России приземлить свой шаттл "Луна-25" в этом же районе закончилась неудачей из-за неисправности двигателя.

Об этом сообщает Bloomberg.

Chandrayaan-3 (Чандраян-3) — стартовавший в прошлом месяце индийский космический корабль — совершил мягкую посадку в 18:04 по местному времени (16:04 по киевскому времени) в среду, 23 августа, после того, как русский Луна -25 врезалась на Луну в воскресенье.

Индийский луноход под названием Pragyan или Wisdom предназначен для анализа химического состава поверхности Луны и поиска воды в течение одного лунного дня, что эквивалентно 14 дням на Земле.

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Индия также стала второй страной после Китая, у которой есть работающий марсоход на Луне.

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Напоминаем:

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В воскресенье автоматическая межпланетная станция РФ "Луна-25" прекратила свое существование из-за столкновения с Луной.