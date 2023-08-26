Индия ограничивает экспорт риса, что может привести к росту цен на мировом рынке

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Индия, как крупнейший экспортер риса, ввела дополнительные ограничения на его поставки для обеспечения внутренней продовольственной безопасности. Это, вероятно, приведет к дальнейшему сокращению мировых поставок риса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Индии ввело 20% экспортную пошлину на отварной рис с немедленным вступлением в силу, из-за чего цены на рис в Азии резко выросли. Кроме того, было ограничено около 80% продаж риса за рубежом.

Отмечается, что в этом месяце цены на рис в Азии взлетели до самого высокого уровня почти за 15 лет и могут вырасти еще больше, что приведет к увеличению расходов для импортеров, таких как Филиппины и некоторые африканские страны.

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Недавние протекционистские меры Индии соответствуют ее агрессивным усилиям, направленным на снижение местных цен на продовольствие накануне выборов.

По словам президента ассоциации экспортеров риса Кришна Рао, благодаря этому шагу внутренние цены снизятся, и это поможет индийскому правительству контролировать продовольственную инфляцию

"Рис является основным продуктом питания примерно для половины населения мира. Ограничения Индии происходят в то время, когда цены на продукты питания все еще остаются высокими из-за войны России в Украине, а нестабильная погода во всем мире угрожает поставкам зерновых и масличных культур", говорится в сообщении.

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Экономическая правда.