Зеленский предложил создать единый орган проверок для бизнеса
Президент Владимир Зеленский предлагает создать единый орган, который будет заниматься проверками бизнеса, и считает, что государство и бизнес должны пойти навстречу этому вопросу.
Об этом он заявил в интервью в интервью Наталье Мосейчук, транслировавшейся в национальном телемарафоне 27 августа.
"Они (бизнес – ред.) не должны давать взятки. Это факт. Бизнес никто не уничтожит, мы точно защитим бизнес", - сказал президент.
Зеленский добавил, что в Офисе президента сейчас построили платформу для встреч с бизнесом.
"Раз в неделю, раз в две недели мои экономические советники с ними встречаются и снимают вопросы", - сказал глава государства, но назвал это "несистемным решением".
Зеленский отметил, что бизнес не хочет никаких проверок и говорит, что стали приходить к ним, потому что государство вернулось к проверкам.
"Но это баланс. Для меня как президента. Баланс во время войны очень сложно держать. Какой баланс? Международный валютный фонд, Европейская комиссия... Если мы не возвращаем налоговую систему, которая у нас существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверки, у нас будут вопросы во время переговоров о будущем членстве в ЕС", - сказал президент.
По словам Зеленского, он предложил бизнесу внести изменения в законодательство, чтобы проверять бизнес имел право только один орган.
"Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом – проверять, и вами, чтобы к вам все не ходили… Наш бизнес должен предложить, что будет за орган, какой этот человек и т.д.", - резюмировал президент.
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Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые стратегические энергообъекты должны возвратиться под контроль государства.
29 июня в Офисе президента состоялась встреча власти с украинским бизнесом, во время которой Владимир Зеленский хотел услышать, с какими проблемами сталкиваются украинские предприниматели во время полномасштабной войны и подготовить предпринимателей к возвращению к довоенному налогообложению.
Представители бизнеса заявили, что отношение властей к бизнесу снова начало ухудшаться и сопровождается усилением давления после положительной динамики в начале Великой войны.