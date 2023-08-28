Зеленский предложил создать единый орган проверок для бизнеса

Президент Владимир Зеленский предлагает создать единый орган, который будет заниматься проверками бизнеса, и считает, что государство и бизнес должны пойти навстречу этому вопросу.

Об этом он заявил в интервью в интервью Наталье Мосейчук, транслировавшейся в национальном телемарафоне 27 августа.

"Они (бизнес – ред.) не должны давать взятки. Это факт. Бизнес никто не уничтожит, мы точно защитим бизнес", - сказал президент.

Зеленский добавил, что в Офисе президента сейчас построили платформу для встреч с бизнесом.

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"Раз в неделю, раз в две недели мои экономические советники с ними встречаются и снимают вопросы", - сказал глава государства, но назвал это "несистемным решением".

Зеленский отметил, что бизнес не хочет никаких проверок и говорит, что стали приходить к ним, потому что государство вернулось к проверкам.

"Но это баланс. Для меня как президента. Баланс во время войны очень сложно держать. Какой баланс? Международный валютный фонд, Европейская комиссия... Если мы не возвращаем налоговую систему, которая у нас существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверки, у нас будут вопросы во время переговоров о будущем членстве в ЕС", - сказал президент.

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По словам Зеленского, он предложил бизнесу внести изменения в законодательство, чтобы проверять бизнес имел право только один орган.

"Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом – проверять, и вами, чтобы к вам все не ходили… Наш бизнес должен предложить, что будет за орган, какой этот человек и т.д.", - резюмировал президент.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые стратегические энергообъекты должны возвратиться под контроль государства.