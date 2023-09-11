МИД известно о силах, которые стоят за идеей генсека ООН отменить санкции для России

В Министерстве иностранных дел Украины проинформированы, какие силы стоят за требованиями отменить основные санкции против России в обмен на восстановление зерновой сделки.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Кулебу спросили, известно ли Украине о якобы предложениях генсека ООН для Москвы об отмене некоторых западных санкций в обмен на возвращение России к Черноморской зерновой инициативе и как Киев относится к такой возможности.

Глава МИД отметил, что ему известно о "некоторых силах, которые поддерживают уступки России в этом требовании".

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"Я четко сказал, что если у кого-то есть желание позволить семье (секретаря Совбеза РФ Николая. - Ред.) Патрушева (....) который презирает, ненавидит Запад и хочет его разрушить, заработать пару сотен миллионов долларов на "Россельхозбанке" - можете подключать его к SWIFT. Как эти люди будут иметь к себе какое-либо уважение после этого - мне трудно представить", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нелогичными и неприемлемыми рассуждения о каких-то санкционных уступках России для ее возвращения к "зерновой сделке", поскольку это станет для Москвы приглашением к новому шантажу.

"Вопрос об обнулении санкций в принципе не может стоять. Потому что если сейчас что-то "обнулить", то завтра Россия разбомбит еще дополнительный порт и начнет шантажировать мир новыми требованиями", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Напоминаем:

Ранее Bild получил в свое распоряжение секретное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, датированное 28 августа. Из содержания письма следовало, что ООН ведет тайные переговоры с Российской Федерацией о заключении соглашения, в рамках которого в обмен на возобновление зерновой сделки террористическому режиму Владимира Путина будут отменены краеугольные санкции, введенные после широкомасштабного вторжения в Украину.