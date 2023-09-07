Lloyd's и ООН ведут переговоры по страхованию перевозок украинского зерна

Lloyd's of London ведет переговоры с Организацией Объединенных Наций по страховому покрытию для поставок украинского зерна, если удастся достичь нового соглашения по "зерновому коридору" в Черном море.

Об этом заявил генеральный директор компании Джон Нил агентству Reuters.

"Радим ли мы и можем ли мы продолжать предоставлять гарантии на случай, если коридор может снова заработать и может быть восстановлен? Ответ – да… Мы ведем активные дискуссии с ООН о том, как это может произойти", - сказал Нил.

Он добавил, что эти разговоры включают возможность того, что страховое покрытие, возможно, нужно будет структурировать иначе, чем раньше.

Реклама:

Обеспечение страхования имеет решающее значение для вывозимых из Украины грузов.

"В отсутствие вмешательства ООН и разрешения ООН мы бы не санкционировали страхование", - сказал Нил.

По оценкам рынка Lloyd's, ущерб от войны в Украине, за вычетом перестрахования, составляет 2 миллиарда долларов.

Реклама:

Напоминаем:

Украина передала Турции предложение о возобновлении работы "зернового коридора" без России, поскольку нет никаких ограничений для судов, проходящих по коридору по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции.

Россия отказалась от участия в "зерновом соглашении" 17 июля, прежде чем саботировал работу коридора в Черном море в течение нескольких месяцев.