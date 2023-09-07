Lloyd's и ООН ведут переговоры по страхованию перевозок украинского зерна
Lloyd's of London ведет переговоры с Организацией Объединенных Наций по страховому покрытию для поставок украинского зерна, если удастся достичь нового соглашения по "зерновому коридору" в Черном море.
Об этом заявил генеральный директор компании Джон Нил агентству Reuters.
"Радим ли мы и можем ли мы продолжать предоставлять гарантии на случай, если коридор может снова заработать и может быть восстановлен? Ответ – да… Мы ведем активные дискуссии с ООН о том, как это может произойти", - сказал Нил.
Он добавил, что эти разговоры включают возможность того, что страховое покрытие, возможно, нужно будет структурировать иначе, чем раньше.
Обеспечение страхования имеет решающее значение для вывозимых из Украины грузов.
"В отсутствие вмешательства ООН и разрешения ООН мы бы не санкционировали страхование", - сказал Нил.
По оценкам рынка Lloyd's, ущерб от войны в Украине, за вычетом перестрахования, составляет 2 миллиарда долларов.
Напоминаем:
Украина передала Турции предложение о возобновлении работы "зернового коридора" без России, поскольку нет никаких ограничений для судов, проходящих по коридору по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции.
Россия отказалась от участия в "зерновом соглашении" 17 июля, прежде чем саботировал работу коридора в Черном море в течение нескольких месяцев.