Мировые цены на рис достигли 15-летнего максимума - ООН

Индекс мировых цен на рис с июля этого года вырос на 9,8%, достигнув 15-летнего максимума, что отражает перебои в торговле после запрета экспорта белого риса Индией.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

В целом в августе международные цены на продовольственные товары снизились, за исключением риса и сахара. Так, индекс продовольственных цен ФАО в августе составил 121,4 пункта, что на 2,1% меньше, чем в июле, и на 24% ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022 года.

Согласно данным ФАО индекс цен на растительные масла снизился на 3,1%, частично изменив резкий рост на 12,1% в июле. Также цены на подсолнечное масло снизились почти на 8% в течение месяца на фоне ослабления мирового импортного спроса и избытка предложений со стороны основных экспортеров.

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Кроме того, индекс цен на зерновые снизился на 0,7% по сравнению с июлем.

"Мировые цены на пшеницу в августе упали на 3,8% на фоне увеличения сезонного предложения со стороны нескольких ведущих экспортеров, тогда как мировые цены на фуражное зерно упали на 3,4% на фоне достаточного мирового предложения кукурузы благодаря рекордному урожаю в Бразилии и быстрому началу сбора урожая в США", - говорится в сообщении.

В противовес этому, Индекс цен на весь рис ФАО вырос на 9,8% с июля до 15-летнего номинального максимума, что отражает перебои в торговле после запрета экспорта белого риса Индией, которая является крупнейшим мировым экспортером риса. Также индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,3% по сравнению с июлем, а в августе в среднем на 34,1% превысил его значение годичной давности.

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Добавляется, что цены на молочные продукты ФАО снизился на 4,0% по сравнению с июлем, а цены на мясо снизился на 3,0%.

Напомним:

Индия, как крупнейший экспортер риса, ввела дополнительные ограничения на его поставки для обеспечения внутренней продовольственной безопасности. Это, вероятно, приведет к дальнейшему сокращению мировых поставок риса.