В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает существенные штрафы за переоборудование системы выхлопных газов транспортных средств, в результате чего работа двигателя начинает напоминать по уровню шума работу летательного аппарата.

Документ внесен в Раду 4 августа группой народных депутатов.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой нормой, предусматривающей административную ответственность за управление водителями или эксплуатацию транспортных средств с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума.

Санкцию за данное правонарушение предлагается установить в фиксированном размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17000 грн). А в случае повторности - 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 грн) с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

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"В последнее время среди отдельных водителей механических транспортных средств становится распространенной практика вмешательства в систему выхлопных газов транспортных средств, используемых на улично-дорожной сети. Целью такого вмешательства является осуществление "тюнинга" транспортного средства, что приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя транспортного средства", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Такая тенденция, отмечают авторы законопроекта, является распространенной среди молодежи и лиц, управляющих мотоциклами.

"Так называемые "прямоточные глушители", "двойные спортивные системы" и другие технические девайсы не предусмотрены конструкцией транспортных средств и производителями становятся факторами нарушения тишины и покоя граждан, вызывают недовольство общества", - отмечают народные депутаты.

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Учитывая отсутствие общего обязательного технического контроля транспортных средств указанный процесс переоборудования является неконтролируемым и несет в себе огромные риски, считают авторы законопроекта.

"Во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летательных аппаратов (Шахедов), дронов и создают представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные Силы Украины и правоохранителей", - объясняют депутаты.

Напоминаем:

В прошлом году Киевсовет запретил движение по столице транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до отмены режима ВС на всей территории Украины.

В то же время, по сравнению с мерами, которые принимаются в отношении нарушителей тишины, например, в Нью-Йорке, киевская власть является просто образцом гуманности.

Так, например, в Нью-Йорке в прошлом году уничтожили несколько сотен нелегальных мотоциклов со слишком громким выхлопом.