У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає суттєві штрафи за переобладнання системи вихлопних газів транспортних засобів, внаслідок чого робота двигуна починає нагадувати за рівнем шуму роботу літального апарату.

Документ внесений у Раду 4 серпня групою народних депутатів.

Законопроєктом пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою нормою, що передбачатиме адміністративну відповідальність за керування водіями або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

Санкцію за дане правопорушення пропонується встановити у фіксованому розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн). А у випадку повторності – 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 грн) з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Реклама:

"Останнім часом серед окремих водіїв механічних транспортних засобів стає розповсюдженою практика втручання у систему вихлопних газів транспортних засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі. Метою такого втручання є здійснення "тюнінгу" транспортного засобу, що призводить до значного збільшення шуму від роботи двигуна транспортного засобу", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Така тенденція, зазначають автори законопроєкту, є розповсюдженою серед молоді та осіб, що керують мотоциклами.

"Так звані "прямоточні глушники", "подвійні спортивні системи" та інші технічні девайси не передбачені конструкцією транспортних засобів та виробниками стають факторами порушення тиші та спокою громадян, викликають незадоволення суспільства", - зазначають народні депутати.

Реклама:

Враховуючи відсутність загального обов'язкового технічного контролю транспортних засобів зазначений процес переобладнання є неконтрольованим та несе в собі величезні ризики, вважають автори законопроєкту.

"Під час воєнного стану такі шумові звуки є схожими на звуки ворожих безпілотних летальних апаратів (Шахедів), дронів та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні Сили України та правоохоронців", - пояснюють депутати.

Нагадуємо:

Торік Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до скасування режиму ВС на всій території України.

Водночас, у порівнянні із заходами, які вживаються щодо порушників тиші, наприклад, у Нью-Йорку, київська влада є просто зразком гуманності.

Так, наприклад, у Нью-Йорку торік знищили кілька сотень нелегальних мотоциклів із надто гучним вихлопом.