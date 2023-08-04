Toyota и Pony.ai планируют серийное производство роботакси в Китае

Японский автопроизводитель Toyota совместно с партнером - Pony.ai - планируют серийное серийное производство роботакси в Китае, создав в этом году предприятие, которое будет производить авто, использующие технологию автономного вождения от стартапа.

Об этом пишет Reuters.

Две компании и GAC-Toyota, совместное предприятие японского автопроизводителя и китайской государственной компании Guangzhou Automobile Group, вместе инвестируют более 1 миллиарда юаней (140 миллионов долларов США).

"Это не только важный шаг для Toyota в осуществлении "преемственности и эволюции в китайском стиле", но и новый этап в нашем деловом сотрудничестве с Pony.ai", - заявил гендиректор Toyota в Китае Тацуро Уэда.

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Toyota инвестировала сотни миллионов долларов в Pony.ai с момента, когда компании впервые объединились в 2019 году.

"Китай является лидером в разработке беспилотных автомобилей, и Pony.ai запустил услуги роботакси в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу. Компания также имеет офисы в Соединенных Штатах.

Автопроизводители за пределами Китая, однако, отступили от амбициозных графиков развертывания, прогнозируемых несколько лет назад, на фоне регуляторных препятствий.

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В прошлом месяце Toyota заявила, что планирует ускорить местный дизайн и разработку "умных кабин", которые отвечают потребностям китайского рынка, что является частью широкого поворота к электромобилям, поскольку она стремится догнать все более агрессивных местных конкурентов", - пишет агентство.

Экономическая правда