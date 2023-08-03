Дело Сивковича: в ГБР подтвердили обыски в "Арма Моторс", которая поставляет автомобили правоохранителям

Государственное бюро расследований подтвердило проведение обысков в компании "Арма Моторс", которая поставляет автомобили полиции и столичным коммунальным предприятиям.

Об этом говорится в ответе на запрос ЭП.

В частности, ЭП уточнила, была ли "Арма Моторс" одной из тех 15-ти компаний, в которых проводились обыски из-за связей с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, который бежал из Украины в 2014-м году и, по данным правоохранителей, сотрудничает с российскими спецслужбами.

"Сегодня досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которых проведен обыск по месту осуществления хозяйственной деятельности общества с ограниченной деятельностью "Арма Моторс", продолжается.

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Проводятся следственные (розыскные) и другие процессуальные действия с целью обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования, принятия законного и обоснованного процессуального решения", - сообщили ЭП в ведомстве.

В ответе также отметили, что в рамках указанного уголовного производства должностным лицам и другим сотрудникам "Арма Моторс" о подозрении не сообщалось. "Другая запрашиваемая информация составляет тайну следствия", - подчеркнули в ГБР.

Ранее ЭП сообщала, что после проведенных обысков в компании "Арма Моторс", которую правоохранители связывали с Сивковичем, она продолжает поставлять автомобили полиции и коммунальным предприятиям.

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Напомним:

В апреле 2023 года СБУ и ГБР сообщили, что разоблачили на Киевщине 15 компаний, которые "работали в интересах страны-агрессора" и "подконтрольные Владимиру Сивковичу, который подозревается в государственной измене, шпионаже и работе на ФСБ".

Как отметили в СБУ, чтобы скрыть агентурное финансирование Сивкович использовал контролируемые им компании в Киеве.

Одной из этих компаний оказалась "Арма Моторс", и это стало известно, в частности, после утечки документов и фото с мест обысков. Собеседники в правоохранительных органах подтвердили ЭП достоверность документов, а также признали, что обыски проводились также в компании "АРМА Моторс".

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Экономическая правда