В полиции назвали пока основную версию нападения на заместителя главы ГНС, но ищут заказчика

Пока не установлен заказчик попытки нападения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, основной версией, которую рассматривает Нацполиция, является его профессиональная деятельность.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в эфире национального телемарафона.

"Основной мотив, который мы рассматриваем, - это профессиональная деятельность чиновника налоговой службы. Он и сам дает такие же показания и подтверждает, что наиболее вероятным мотивом является его профессиональная деятельность", - сказал Выгивский.

В то же время, как отметил глава Нацполиции, рассматриваются и другие версии преступления.

Реклама:

"Будет окончательно понятно, когда мы установим заказчика нападения", - подчеркнул Выговский, добавив, что полиция уже имеет определенные наработки в этом направлении.

Что касается задержанных исполнителей преступления, то, по словам главы Нацполиции, им уже сообщено о подозрении в подготовке к причинению умышленных тяжких телесных повреждений.

"Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания Киева. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения", - добавил он.

Реклама:

Напоминаем:

Предупредить нападение на замглавы Государственной налоговой службы удалось в тот момент, когда подозреваемые с битами уже направлялись к чиновнику.

Злоумышленники – ранее судимые 27-ми и 31-летние граждане – задержаны.

18 августа глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о "покушении" на заместителя председателя ГНС Сокура, которое якобы было совершено в четверг утром.

"Вчера в 7:50 произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики - схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола!" - написал он в телеграмм-канале.