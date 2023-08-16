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Россияне атаковали склады и зернохранилища одного из портов Дуная

Среда, 16 августа 2023, 09:20 - Игорь Пилипив
 
фото: ОК Південь

Россияне ночью дважды атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, пострадали склады и зернохранилища одного из портов Дуная. 

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

"Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Основная цель - портовая и зерновая инфраструктура на юге области", - отметил Кипер.

Председатель ОВА добавил, что в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС.

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фото: ОК Південь

Напомним: 

В результате очередной российской атаки на инфраструктуру Одесской области в ночь на 24 июля получил повреждения порт Рени.

порты РФ зепно война
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