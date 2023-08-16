Росіяни атакували склади та зерносховища одного з портів Дунаю

фото: ОК Південь

Росіяни вночі двічі атакували Одещину ударними безпілотниками, постраждали склади та зерносховища одного з портів Дунаю.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль - портова та зернова інфраструктура на півдні області", – зазначив Кіпер.

Голова ОВА додав, що внаслідок ворожих влучень по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.

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фото: ОК Південь

Нагадаємо:

Внаслідок чергової російської атаки на інфраструктуру Одещини в ніч на 24 липня зазнав пошкоджень порт Рені.

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