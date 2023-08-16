Росіяни атакували склади та зерносховища одного з портів Дунаю
Середа, 16 серпня 2023, 09:20 -
Росіяни вночі двічі атакували Одещину ударними безпілотниками, постраждали склади та зерносховища одного з портів Дунаю.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
"Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль - портова та зернова інфраструктура на півдні області", – зазначив Кіпер.
Голова ОВА додав, що внаслідок ворожих влучень по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.
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Нагадаємо:
Внаслідок чергової російської атаки на інфраструктуру Одещини в ніч на 24 липня зазнав пошкоджень порт Рені.
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