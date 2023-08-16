Всі розділи
Укр / Рус

Росіяни атакували склади та зерносховища одного з портів Дунаю

Середа, 16 серпня 2023, 09:20 - Ігор Пилипів
 
фото:  ОК Південь

Росіяни вночі двічі атакували Одещину ударними безпілотниками, постраждали склади та зерносховища одного з портів Дунаю. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль - портова та зернова інфраструктура на півдні області", – зазначив Кіпер.

Голова ОВА додав, що внаслідок ворожих влучень по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.

Реклама:
 
фото: ОК Південь

Нагадаємо: 

Внаслідок чергової російської атаки на інфраструктуру Одещини в ніч на 24 липня зазнав пошкоджень порт Рені.

Реклама:

порти РФ зерно війна
Реклама:
Матеріали за темою
Фонд держмайна знову не зміг продати Білгород-Дністровський порт 15 серпня 2023, 15:15
Росіяни збрехали про постріли і огляд судна в Чорному морі – InformNapalm 14 серпня 2023, 09:00
Міноборони РФ заявило про примусову зупинку судна, яке йшло до Ізмаїлу 13 серпня 2023, 14:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті