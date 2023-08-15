Фонд госимущества снова не смог продать Белгород-Днестровский порт

Повторный аукцион по приватизации Белгород-Днестровского морского торгового порта, запланированный на 15 августа, не состоялся из-за отсутствия участников.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.Продажи.

Аукцион был запланирован с уменьшенной вдвое стартовой ценой - 92,45 млн грн, но, согласно протоколу, он не состоялся из-за отсутствия участников.

При этом на 23 августа запланирован еще один повторный аукцион - заявки начали принимать 14 августа. Стартовая цена не изменилась - 92,45 млн грн.

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Ранее сообщалось, что пятый аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта, запланированный на 7 августа, не состоялся из-за отсутствия участников.

Напомним:

Первый аукцион по приватизации Белгород-Днестровского порта не состоялся, поскольку на него никто не зарегистрировался. Стартовая цена на нем составляла 187,6 млн грн.

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На втором аукционе стартовая цена была снижена вдвое до 93,8 млн грн, и порт был продан за 220 млн грн ООО "Укрдонинвест", принадлежащему украинскому бизнесмену Виталию Кропачеву. Однако "Укрдонинвест" не оплатил средства.

Как сообщалось, компания заявила, что отказалась от покупки на этапе согласования условий договора купли-продажи с региональным отделением ФГИУ в Одесской и Николаевской областях.

Позже ФГИУ объявил, что выставит Белгород-Днестровский порт на приватизацию в третий раз, но этот аукцион, как и следующие два, также не состоялся.

Экономическая правда