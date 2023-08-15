На Полтавщине расширят время продажи алкоголя на Полтавщине

PEXELS.COM

Алкогольные напитки в заведениях торговли и общественного питания Полтавщины с 17 августа можно будет приобрести с 08:00 до 22:00.

Об этом сообщил в Telegram начальник Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

По его словам, такое решение принял Совет обороны области.

"От представителей бизнеса, сетей супермаркетов, заведений питания получали обращения по расширению временного промежутка продажи соответствующих товаров.

Реклама:

Это позволит увеличить поступления в местные бюджеты налогов с розничной торговли, а также направлять больше средств из полученной бизнесом прибыли на поддержку ВСУ", - написал Лунин.

С 1 по 18 марта 2022 года на Полтавщине действовал полный запрет на продажу алкоголя. С 19 марта 2022 года разрешили продавать слабоалкогольные напитки до 22:00.

Со 2 апреля 2022 года возобновилась продажа крепкого алкоголя - с 12:00 до 18:00. С 19 ноября 2022 года время продажи продлили до 20:00, а с 15 декабря - до 21:00.

Реклама:

Экономическая правда