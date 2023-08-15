На Полтавщині розширять час продажу алкоголю

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Алкогольні напої у закладах торгівлі й громадського харчування Полтавщини із 17 серпня можна буде придбати з 08:00 до 22:00.

Про це повідомив у Telegram начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, таке рішення ухвалила Рада оборони області.

"Від представників бізнесу, мереж супермаркетів, закладів харчування отримували звернення щодо розширення часового проміжку продажу відповідних товарів.

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Це дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі, а також спрямовувати більше коштів з отриманого бізнесом прибутку на підтримку ЗСУ", - написав Лунін.

З 1 по 18 березня 2022 року на Полтавщині діяла повна заборона на продаж алкоголю. З 19 березня 2022 року дозволили продавати слабоалкогольні напої до 22:00.

З 2 квітня 2022 року відновився продаж міцного алкоголю - з 12:00 до 18:00. З 19 листопада 2022 року час продажу продовжили до 20:00, а з 15 грудня - до 21:00.

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Економічна правда