Производитель алкоголя Bacardi продолжает развивать бизнес в РФ и нанимает новых сотрудников – WSJ

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Производитель алкоголя Bacardi за последний год поставил продукции в РФ на миллионы долларов, что привело к росту ее доходов и прибыли в России.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Это происходит, несмотря на то, что многие компании-производители алкоголя вывели свой бизнес из России в ответ на войну РФ в Украине.

В Bacardi не ответили на просьбу газеты о комментарии.

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"Уход с алкогольного рынка нескольких ведущих международных брендов снизил конкуренцию и создал возможности для тех, кто остался, а также для местных компаний", - сказал WSJ аналитик IWSR, занимающейся мониторингом индустрии напитков, Иван Коларов.

Так, за 12 месяцев, закончившихся 30 июня, "Бакарди Рус", российское подразделение компании, поставило продукции на 169 миллионов долларов, включая водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, текилу Patrón и шотландский виски Dewar's.

В 2022 году ее годовой доход подскочил на 8,5% до 30 миллиардов рублей (314 миллионов долларов), а прибыль достигла 4,7 миллиардов рублей (около 48 миллионов долларов), по сравнению с 1,5 миллиарда рублей (15 миллионов долларов) в 2021 году.

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После вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года компания Bacardi заявила, что приостановила экспорт в Россию и прекратила рекламу в стране.

The Wall Street Journal отмечает, что на сайте компании об этом говорилось в течение большей части прошлого года, но с тех пор эта формулировка была удалена. Кроме того, компания продолжает нанимать сотрудников в свою российскую команду с начала войны, а также рекламирует новые вакансии как на местном уровне, так и в сети LinkedIn.

Персонал компании, согласно данным с официального сайта, насчитывает 350 сотрудников в семи городах России.

Напомним:

Производитель алкоголя Bacardi International, который сразу после начала полномасштабной войны в Украине объявил, что прекратит экспорт алкоголя в РФ и заморозит инвестиции в рекламу, увеличил прибыль российского филиала в прошлом году втрое.

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Экономическая правда