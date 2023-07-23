Мальдивы стали вторым крупнейшим поставщиком микросхем в РФ после Китая - СМИ

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Мальдивы помогают РФ обходить санкции, за год после полномасштабного вторжения небольшое островное государство экспортировало в страну-террориста около 400 тыс полупроводников на более 53 млн долларов.

Об этом сообщает Nikkei Asia, ссылаясь на российские таможенные данные, полученные от индийской исследовательской фирмы Export Genius.

Согласно таможенным данным, через Мальдивы в РФ было поставлено около 400 тыс полупроводников на общую сумму 53,6 млн долл.

Отмечается, что проанализированные записи охватывали поставки стоимостью более 50 тыс долл каждая. В общем Мальдивы были вторым после Китая, включая Гонконг, по объему такого импорта в год после 24 февраля.

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Экспортный объем американских полупроводников в РФ составляет около 20% от общего экспорта Мальдивских островов в 2021 году, который по оценкам ООН составил 280 млн долл.

Собеседник издания в одной из судоходных компаний рассказал, что поставки полупроводников из США в Россию возможны. Для этого необходимо указать получателем мальдивскую торговую или экспедиторскую компанию.

Кроме того, ни одна из 14 компаний, которые занимаются экспортом полупроводников в Россию, не базируется на Мальдивах. Так, Mykines Corp, которая отправила в РФ чипов на 40 млн долл, зарегистрирована в Лондоне.

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Ранее сообщалось, что британская компания Mykines Corporation, зарегистрированная в Лондоне, организовала продажу электроники в Россию на сумму около $1,2 млрд с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале 2022 года.

"Власти США уже обратили внимание на экспедиторов на Мальдивах и их потенциальную роль в избежании ограничений на отправку в Россию. В мае 2022 года Министерство торговли США обвинило компанию под названием Intermodal Maldives в содействии экспорту частей самолетов в Россию вопреки ограничениям США", - говорится в сообщении.

Добавляется, поставки полупроводников с Мальдив резко выросли в мае 2022 года после того, как "Аэрофлот" возобновил прямые регулярные рейсы из Москвы в Мале. Самолеты государственной авиакомпании могли бы стать средством транспортировки полупроводников, отмечает Nikkei Asia.

Экономическая правда.