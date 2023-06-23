Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС продолжает незначительное снижение

23 июня, второй день подряд, фиксируется пусть и незначительное, но снижение уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС.

Это следует из сообщения НАЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 06:00 23 июня фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,60 м", - говорится в сообщении.

Накануне, 22 июня, "Энергоатом" также сообщал о незначительном снижении уровня воды. На тот момент он составлял 16,61 м.

Для сравнения, по состоянию на 14 июня, когда уровень воды оставался без изменений, он составлял 16,67 м.

В то же время, даже в условиях незначительного снижения уровня воды, этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

"Ситуация остается стабильной и контролируемой", - отмечают в "Энергоатоме".

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, - на уровне 11,15 м.

"Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", - отметили в "Энергоатоме".

Напоминаем:

Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.