СБУ задержала "правую руку" российского олигарха в деле вывоза из Украины титана

В Днепре Служба безопасности задержала "правую руку" подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова россиянина Александра Федосеева, который руководил вывозом из Украины титана для производства "Калибров".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по материалам СБУ, эти лица организовали схему скрытого вывоза из Украины в РФ титанового сырья. Там его использовали в военно-промышленном комплексе, в том числе для производства ракет типа "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, вертолетов Ка-52.

Федосеева занимает должность советника гендиректора металлургической корпорации "ВСМПО-АВИСМА", которая принадлежит российскому миллиардеру.

"Именно через нее Шелков наладил поставки в РФ полезных ископаемых с месторождений подконтрольного ему Демуринского горно-обогатительного комбината на Днепропетровщине

По его поручению, Федосеев еще до 24 февраля 2022 года прибыл в Украину для контроля за этим нелегальным бизнесом", - объясняют в СБУ.

Соответственно, организаторы "схемы" переправили в Россию почти 11 тонн минералов общей стоимостью почти 2 млн долл.

Добавляется, что Федосеев скрывался от правосудия, но в результате оперативных действий Служба безопасности установила его местонахождение и задержала. Во время обыска у него обнаружен российский паспорт и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас суд избрал Федосееву меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Кроме того, еще продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к "схеме". Само расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главу инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 26 декабря 2022 года начал рассмотрение дела по иску Минюста о конфискации украинских активов Михаила Шелкова - основного бенефициара и члена совета директоров крупнейшего в мире производителя титана российской ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма".

В качестве третьих лиц к делу были приобщены украинские ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и основанные им компании "Инвестагро", "ВСМПО Титан Украина", "Тай-Минералс" и ее совладельца - кипрскую Limpieza Limited.

При этом Шелков в 2021 году был включен в украинский санкционный список.

В октябре 2022 года санкции расширили - в них была включена Limpieza Limited.

Шелков является заместителем председателя совета директоров российской "ВСМПО-Ависма", крупнейшего российского поставщика титана и одного из крупнейших в мире.

Экономическая правда.

Экономическая правда.