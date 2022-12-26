ВАКС рассматривает дело о конфискации украинских активов российского миллиардера Шелкова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 26 декабря начал рассмотрение дела по иску Минюста о конфискации украинских активов Михаила Шелкова - основного бенефициара и члена совета директоров крупнейшего в мире производителя титана российского ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в качестве третьих лиц к делу приобщены украинские ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и основанные им компании "Инвестагро", "ВСМПО Титан Украина", "Тай-Минералс" и ее совладельца - кипрскую Limpieza Limited.

При этом Шелков в 2021 году был включен в украинский санкционный список.

В октябре 2022 года санкции расширили - в них была включена Limpieza Limited.

Сообщается также, что райсуд Киева 8 июня 2022 года в рамках уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляют детективы БЭБ Украины, повторно арестовал 100% корпоративных прав Демуринского ГОКа, который занимается поставкой титанового сырья.

В БЭБ заявляли, что это предприятие в течение 2020-2021 годов осуществляло нелегальный экспорт сырья на подсанкционные территории через австрийскую компанию, занижая стоимость реализованной продукции.

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Комбинат разрабатывает Волчанское месторождение на Днепропетровщине и зарегистрировано на кипрскую оффшорную компанию "Лимпиеза Лимитед". По данным Youcontrol, конечным бенефициаром предприятия является российский миллиардер Михаил Шелков.

Шелков – 56-й номер в российском Forbes с состоянием в 1,5 млрд долларов. Он является заместителем председателя совета директоров российского ВСМПО-Ависма, крупнейшего российского поставщика титана и одного из крупнейших в мире.

Миллиардер в прошлом возглавлял одну из "дочек" "Рособоронэкспорта" под руководством Сергея Чемезова, подсанкционного олигарха, который сейчас возглавляет компанию-гиганта по производству оружия "Ростех".

Экономическая правда