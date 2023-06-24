Российские банки резко повысили курс доллара и евро

Российские банки резко повышают курсы валют: в большинстве стоимость доллара уже превышает 90 рублей, а евро - 100 рублей.

Об этом сообщает подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости".

Самый высокий курс предлагает Росбанк: доллар можно приобрести за 105 рублей, евро - за 115 рублей, а продать - за 76,17 рубля и 82,97 рубля, соответственно.

В то же время в Газпромбанке можно приобрести доллар за 97,3 рубля, евро - 104,3 рубля, Сбербанке - 94,57 и 104,19 рубля, соответственно.

Промсвязьбанк пока предлагает самые выгодные курсы, где за доллар нужно заплатить 84,87 рубля, а за евро - 93,06,

Напомним:

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