Российские банки резко повысили курс доллара и евро
Суббота, 24 июня 2023, 12:25 -
Российские банки резко повышают курсы валют: в большинстве стоимость доллара уже превышает 90 рублей, а евро - 100 рублей.
Об этом сообщает подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости".
Самый высокий курс предлагает Росбанк: доллар можно приобрести за 105 рублей, евро - за 115 рублей, а продать - за 76,17 рубля и 82,97 рубля, соответственно.
В то же время в Газпромбанке можно приобрести доллар за 97,3 рубля, евро - 104,3 рубля, Сбербанке - 94,57 и 104,19 рубля, соответственно.
Промсвязьбанк пока предлагает самые выгодные курсы, где за доллар нужно заплатить 84,87 рубля, а за евро - 93,06,
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