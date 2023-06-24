Сбои в работе Telegram наблюдаются в разных городах РФ- рос СМИ

В разных городах РФ, в частности Москве, Санкт-Петербурге, происходят сбои в работе мессенджера Telegram.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в разных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронежскую и Волгоградскую области. Следует из данных сервиса для отслеживания сбоев в DownRadar", - говорится в сообщении.

Напомним:

Российские банки резко повышают курсы валют: в большинстве стоимость доллара уже превышает 90 рублей, а евро - 100 рублей.

Заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вероятном начале переворота в России ударили по акциям крупнейших российских компаний.