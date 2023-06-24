Сбои в работе Telegram наблюдаются в разных городах РФ- рос СМИ
Суббота, 24 июня 2023, 13:15 -
В разных городах РФ, в частности Москве, Санкт-Петербурге, происходят сбои в работе мессенджера Telegram.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
"Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в разных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронежскую и Волгоградскую области. Следует из данных сервиса для отслеживания сбоев в DownRadar", - говорится в сообщении.
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