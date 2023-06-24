Все разделы
Укр / Рус

Сбои в работе Telegram наблюдаются в разных городах РФ- рос СМИ

Суббота, 24 июня 2023, 13:15 - Игорь Пилипив

В разных городах РФ, в частности Москве, Санкт-Петербурге, происходят сбои в работе мессенджера Telegram. 

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в разных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронежскую и Волгоградскую области. Следует из данных сервиса для отслеживания сбоев в DownRadar", - говорится в сообщении. 

Напомним:

Российские банки резко повышают курсы валют: в большинстве стоимость доллара уже превышает 90 рублей, а евро - 100 рублей.

Заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вероятном начале переворота в России ударили по акциям крупнейших российских компаний.

РФ
Материалы по теме
Российские банки резко повысили курс доллара и евро 24 июня 2023, 12:25
В ЕС показали, как снизили зависимость от российских энергоресурсов 24 июня 2023, 10:33
Заявления Пригожина ударили по акциям российских компаний 24 июня 2023, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте