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ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Шелкова

Понедельник, 23 января 2023, 18:55 - Алексей Павлыш
 
Михаил Шелков
рбк

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главу инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Так, в доход государства взыскано:

  • квартиру общей площадью 175,5 кв м в Одессе;
  • стояночное место в Одессе;
  • склад рулонов нержавеющей стальной ленты общей площадью 2 411,3 кв м в Никополе;
  • комплекс в Никополе;
  • квартиру общей площадью 68,5 кв м в Никополе;
  • трактор колесный;
  • прицеп;
  • автомобиль LEXUS;
  • четыре автомобиля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;
  • денежные средства на банковских счетах;
  • 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ВСМПО ТИТАН Украина".

Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня провозглашения решения, добавили в суде.

Как отмечает Transparency International Ukraine, Шелков - экс-глава инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех", которая контролировала военных подрядчиков в России.

Он занимает 59 позицию в российском Forbes с состоянием в 1,5 млрд долларов.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 26 декабря 2022 года начал рассмотрение дела по иску Минюста о конфискации украинских активов Михаила Шелкова - основного бенефициара и члена совета директоров крупнейшего в мире производителя титана российской ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма".

В качестве третьих лиц к делу были приобщены украинские ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и основанные им компании "Инвестагро", "ВСМПО Титан Украина", "Тай-Минералс" и ее совладельца - кипрскую Limpieza Limited.

При этом Шелков в 2021 году был включен в украинский санкционный список.

В октябре 2022 года санкции расширили - в них была включена Limpieza Limited.

Шелков является заместителем председателя совета директоров российской "ВСМПО-Ависма", крупнейшего российского поставщика титана и одного из крупнейших в мире.

Экономическая правда

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