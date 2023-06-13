Кабмин хочет осовременить принудительное исполнение решений судов по взысканию долгов

В Украине хотят осовременить принудительное исполнение решений судов, а по суті - ввести такие меры взыскания долгов, как наложение ареста на депозиты должников в банках и запрет продажи автомобиля должником.

Это предусматривает правительственный законопроект № 9363, который зарегистрирован в Верховной Раде.

"Существующие меры принудительного исполнения решений ... являются устаревшими и требуют осовременивания путем цифровизации и оптимизации процессов обращения взыскания на имущество должника", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как следует из текста законопроекта, Кабинет министров хочет предусмотреть возможность забирать у должников в счет долга депозиты, ценные бумаги и другое имущество, находящееся на хранении в банках и других финансовых учреждениях.

Также те, кто попадет в Реестр должников, не смогут покупать и продавать транспортные средства. Текст документа предусматривает, что при регистрации автомобиля должны в обязательном порядке проверять, есть ли покупатель в Едином реестре должников. И если он есть в этом перечне, то регистрировать транспортное средство запретят.

В целом, проектом предлагается:

автоматизировать взаимодействие исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег;

ввести взаимодействие между Единым реестром должников и другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества (соответствующие взаимодействия будут осуществляться автоматизировано);

усовершенствовать порядок обращения взыскания на средства должников на счетах в банках, других финансовых учреждениях (небанковских поставщиках платежных услуг, которые имеют право открывать платежные счета);

определить порядок обращения взыскания на средства должника, находящихся на вкладных (депозитных счетах);

ввести автоматизированное взаимодействие системы исполнительного производства с системой депозитарного учета ценных бумаг.

Сейчас законопроект № 9363 находится на рассмотрении в профильном парламентском Комитете по вопросам правовой политики. Он должен дать свое заключение по этому проекту закона.

Ранее этот законопроект уже согласовали с Министерством финансов, Министерством экономики и с МВД.