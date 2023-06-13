Кабмін хоче осучаснити примусове виконання рішень судів щодо стягнення боргів

В Україні хочуть осучаснити примусове виконання рішень судів, а по суті - запровадити такі заходи стягнення боргів, як накладання арешту на депозити боржників у банках та заборона продажу автомобіля боржником.

Це передбачає урядовий законопроєкт № 9363, який зареєстрований у Верховній Раді.

"Заходи примусового виконання рішень, що існують, ... є застарілими та потребують осучаснення шляхом цифровізації та оптимізації процесів звернення стягнення на майно боржника", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Як випливає з тексту законопроєкту, Кабінет міністрів хоче передбачити можливість забирати в боржників в рахунок боргу депозити, цінні папери та інше майно, що знаходиться на зберіганні в банках та інших фінансових установах.

Також ті, хто потрапить в Реєстр боржників, не зможуть купувати та продавати транспортні засоби. Текст документа передбачає, що при реєстрації автомобіля повинні в обов’язковому порядку перевіряти, чи є покупець в Єдиному реєстрі боржників. І якщо він є в цьому переліку, то реєструвати транспортний засіб заборонять.

Загалом, проєктом пропонується:

автоматизувати взаємодію виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей;

запровадити взаємодію між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна (відповідні взаємодії будуть здійснюватися автоматизовано);

удосконалити порядок звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках, інших фінансових установах (небанківських надавачах платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки);

визначити порядок звернення стягнення на кошти боржника, що перебувають на вкладних (депозитних рахунках);

запровадити автоматизовану взаємодію системи виконавчого провадження з системою депозитарного обліку цінних паперів.

Наразі законопроєкт № 9363 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правової політики. Він має дати свій висновок щодо цього проєкту закону.

Раніше цей законопроєкт вже узгодили з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та з МВС.