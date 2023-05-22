Украинцы с начала войны увеличили численность долгов: топ категорий

Количество задолженностей в Едином реестре должников с начала великой войны выросло на 615 тысяч или 8%. До войны, в 2021 году годовой прирост составил почти 1,5 млн долгов или 29%.

Об этом сообщает Опендатабот.

В мае численность долгов пересекла предел 8 млн, в феврале 2022-го эта цифра составила 7,44 млн.

Опендатабот

Почти четверть всех долгов (24,6%) составляют взыскание средств в пользу государства. К февралю 2022 года количество таких задолженностей выросло всего на 2%.

21,4% составляют долги из-за неуплаченных в срок штрафов за нарушение правил дорожного движения. С начала войны прирост количества таких долгов составил 23%.

"Наибольшее сокращение количества задолженностей с начала великой войны произошло в категории "Взыскание средств", в которую в частности входят и долги по кредитам. Их количество уменьшилось на 29% к февралю 2022 года. В общей сложности доля этих задолженностей составляет 18%", – добавляют аналитики.

Наиболее прогрессирующей же стала категория долгов по уплате штрафов за административные правонарушения. Их количество выросло более чем на 27%. Сейчас 18% записей в реестре должников появляются именно по этой причине.

Более чем на пятую часть (22%) выросло количество долгов за коммунальные услуги. Сейчас их доля в общем количестве задолженностей равна 8%.

Опендатабот

Наименее малочисленной, как и в предыдущие годы, остается категория долгов по алиментам – чуть больше 2,5% от общего количества задолженностей. С начала войны количество долгов по алиментам выросло на 5%.

Экономическая правда