Вчера Украина получила аварийную помощь от энергосистемы Румынии 

В субботу, 27 мая, с 21:00 до 22:00 для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что аварийная помощь не является коммерческим импортом, а ситуативной мерой быстрого реагирования для балансировки энергосистемы.

"Причиной использования аварийной помощи была недостаточность общей мощности украинских электростанций. Импорт из Словакии осуществлялся, но в вечерние часы был незначительным", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавляют, что использование аварийной помощи от соседних стран возможно благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Сейчас электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, экспорт, как и в субботу, не осуществляется. Импорт будет продолжаться из Словакии почти весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен.

В компании призвали украинцев в вечерние часы потреблять электроэнергию экономно.

Также в "Укрэнерго" сообщили, что ночная атака россиян беспилотниками не вызвала новых повреждений в энергетической инфраструктуре магистральных сетей.

Напомним:

С начала войны России против Украины в 2014 году украинская энергосистема потеряла совокупно 27 ГВт мощностей.

Экономическая правда.