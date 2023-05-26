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В "Укренерго" розповіли, скільки потужностей енергосистема втратила з початку окупації в 2014

П'ятниця, 26 травня 2023, 20:27 - Анастасія Жарикова

З початку війни Росії проти України в 2014 році українська енергосистема втратила сукупно 27 ГВт потужностей.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У компанії зазначили, що в травні 2021 року на тимчасово окупованій території перебувало 4 ГВт встановлених потужностей, зокрема, крупні Зуївська та Старобешівська ТЕС, які були окуповані ще у 2014 році.

За рік в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в окупації було вже 21 ГВт. Зокрема, й Запорізька АЕС, яка забезпечувала близько п’ятої частини виробництва електроенергії. 

Завдяки героїзму енергетиків, минулого літа ЗАЕС ще мала можливість видавати електроенергію в українську енергомережу. Однак восени 2022-го року окупанти зробили все можливе масованими обстрілами, щоб забрати таку можливість. 

В Укренерго додали, що зараз ЗАЕС не виробляє електроенергію, а споживає її з української енергосистеми. Це необхідно для підтримання ядерної безпеки обʼєкта.

Таким чином,  в травні 2023 року після сезону масованих атак на українську енергосистему втрати встановленої потужності зросли до 27 ГВт.

Економічна правда

Укренерго енергетика війна
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