Вчора Україна отримала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії 

У суботу, 27 травня, з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піка споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, а ситуативним заходом швидкого реагування для балансування енергосистеми.

"Причиною використання аварійної допомоги була недостатність загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини здійснювався, але у вечірні години був незначним", – йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" додають, що використання аварійної допомоги від сусідніх країн можливе завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, експорт, як і в суботу, не здійснюється. Імпорт триватиме зі Словаччини майже весь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.

У компанії закликали українців у вечірні години споживати електроенергію ощадливо.

Також в "Укренерго" повідомили, що нічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.

Нагадаємо:

З початку війни Росії проти України у 2014 році українська енергосистема втратила сукупно 27 ГВт потужностей.

Економічна правда.