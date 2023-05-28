Вчора Україна отримала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії
У суботу, 27 травня, з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піка споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, а ситуативним заходом швидкого реагування для балансування енергосистеми.
"Причиною використання аварійної допомоги була недостатність загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини здійснювався, але у вечірні години був незначним", – йдеться в повідомленні.
В "Укренерго" додають, що використання аварійної допомоги від сусідніх країн можливе завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.
Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, експорт, як і в суботу, не здійснюється. Імпорт триватиме зі Словаччини майже весь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.
У компанії закликали українців у вечірні години споживати електроенергію ощадливо.
Також в "Укренерго" повідомили, що нічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.
Нагадаємо:
З початку війни Росії проти України у 2014 році українська енергосистема втратила сукупно 27 ГВт потужностей.
Економічна правда.