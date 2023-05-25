Из-за обстрелов повреждена сетевая инфраструктура на Буковине – Минэнерго

В результате ночного массированного обстрела повреждена сетевая инфраструктура в Черновицкой области, из-за погодных условий обесточены более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Об этом заявили в Минэнерго.

"Ночью враг нанес очередной массированный дроновой удар по всей территории страны. В Черновицкой области зафиксировано повреждение линий электропередачи из-за падения обломков сбитого вражеского БПлА, есть обесточенные потребители в одном из районов.

Не прекращается террор прифронтовых и приграничных с РФ территорий. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 18 населенных пунктов, в Запорожской области - 6 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

После предыдущего массированного обстрела обесточенной остается шахта в Донецкой области.

Как заявили в министерстве, из-за неблагоприятных погодных условий были обесточены в Днепропетровской области 73 населенных пункта, также из-за сильных гроз были отключения потребителей в Кировоградской и Запорожской областях.

"Из-за технологических нарушений произошли временные отключения электроснабжения в Николаевской и Одесской областях. Сейчас все абоненты запитаны. В Киевской области без света остаются 3,2 тысячи потребителей. Продолжаются восстановительные работы.

Кроме этого, из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - добавили в Минэнерго.

"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Всего за сутки энергетикам удалось вернуть свет для почти 40 тысяч потребителей.

Несмотря на сложнейшую ситуацию после обстрелов, энергетическая система работает стабильно. Продолжается ремонтная кампания на объектах генерации и сетях", - говорится в сообщении.

На эти сутки планируется импорт электроэнергии из Словакии: от 20 до 110 МВт, экспорт не предвидится.

За сутки объем газа в украинских хранилищах вырос на 29,4 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют более 9,3 миллиарда кубометров.

Экономическая правда