НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен.

Об этом сообщает Энергореформа со ссылкой на письмо в Минэнерго за подписью и.о. главы регулятора Руслана Кайдаша.

"НКРЭКУ предоставляет предложения о внесении изменений в положение о возложении спецобязательств по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с внедрением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 с НДС", - говорится в письме.

Также в НКРЭКУ добавляют, что повышение тарифа позволит улучшить финансовые показатели НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", которые являются основными исполнителями ПСО, за счет которых покрывается разница в рыночной цене э/э, что составляет сейчас примерно 6 грн/кВт-ч, и тарифами для населения, отмечает Энергореформа.

В то же время подчеркивается, что единственным действенным способом стабилизации механизма ПСО остается постепенное приведение цен к рыночному уровню.

НКРЭКУ указала, что в отношении указанных предложений о внесении изменений в положение о ПСО с 1 июня 2023 года проведены консультации с Секретариатом Энергетического сообщества.

Энергореформа со ссылкой на источники в правительстве добавляет, что Кабмин будет рассматривать это предложение, и скорее всего, поддержит его, на своем заседании в ближайшее время.

Также читайте: Повышение тарифов на электричество: какие сценарии рассматривает власть

Напомним:

Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 марта, продлил специальный период с льготными ценами на электроэнергию (ПСО).

Экономическая правда.