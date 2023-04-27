В Британии зарегистрировали компанию коллаборанта Сальдо, хотя он находится под санкциями

В Великобритании была создана компания на имя гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, несмотря на то, что он находится под санкциями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

Сальдо, марионетка Кремля в Херсоне, указан как владелец британской компании, зарегистрированной в ноябре, через пять месяцев после того, как его имя было добавлено в санкционный список.

В июне 2022 года правительство в Лондоне заморозило все активы Сальдо в Британии и запретило ему въезд в страну. Британские власти обвиняют его в "продвижении политики и действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

Однако с ноября он значится как владелец британской компании Grainholding Ltd с адресом в районе Хаттон-Гарден в центре Лондона.

Companies House, британский корпоративный реестр, не требует подтверждения личности, когда люди создают компании. Сальдо не ответил на вопрос о своей причастности к компании Grainholding Ltd. Но его запись в санкционном списке была обновлена с момента регистрации Grainholding, чтобы позаимствовать детали из регистрационных документов компании, что свидетельствует о том, что власти Британии знали о ее существовании и считали документы подлинными.

Представитель правительства отказался сообщить, были ли приняты какие-либо меры против Grainholding, которая остается в списке действующих компаний. "Мы не комментируем отдельные случаи", – сказал он.

Маргарет Ходж, член парламента от лейбористов, которая выступает за ужесточение санкций, сказала: "Зарабатывает ли эта компания деньги? Мы не знаем. Имеет ли она счет в британском банке? Мы не знаем. Знают ли об этом правоохранительные органы? Мы не знаем. И заморозили ли они этот актив? Этого мы тоже не знаем. Эта система – беспорядок от начала до конца".

В документах компании указано, что капитал Grainholding составляет 1 млн фунтов стерлингов, половина акций принадлежит Сальдо, а остальные – другому украинцу.

В этом месяце Сальдо ездил в Москву на аудиенцию к Путину в Кремле. Согласно официальной стенограмме их встречи, Сальдо попросил о помощи в поставках газа и 25 миллиардов рублей, или около 300 миллионов долларов, на строительство склада, который поможет Херсону поставлять в Россию овощи. "Мы, безусловно, поможем вам", – ответил Путин. Через несколько дней Путин посетил части Херсонской области, которые все еще находятся под российским контролем.

Напомним, в августе 2022 года Сальдо также попал в санкционный список Соединенных Штатов.

Европейская правда