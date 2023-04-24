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Украинский производитель спортивного снаряжения выходит на рынок Румынии

Понедельник, 24 апреля 2023, 19:39 - Cергей Мельник
 
Gorgany

Украинская сеть магазинов туристического и спортивного снаряжения Gorgany выходит на рынок Румынии.

Объявление на румынском языке об открытии вакансий на сайте компании заметило издание NV.

Компания готовится к открытию онлайн и офлайн магазинов в Бухаресте и ищет сотрудников.

Как сообщили в Gorgany, компания также заинтересована в выходе на другие новые рынки, однако более подробную информацию озвучить пока не может.

Сеть магазинов Gorgany основана во Львове в 2005 году. У компании есть также собственный бренд туристической одежды и снаряжения Turbat, который уже присутствует за рубежом: в Румынии, Польше, Эстонии, Латвии, Молдове и Южной Корее.

компании бизнес Румыния
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