Украинский производитель спортивного снаряжения выходит на рынок Румынии

Gorgany

Украинская сеть магазинов туристического и спортивного снаряжения Gorgany выходит на рынок Румынии.

Объявление на румынском языке об открытии вакансий на сайте компании заметило издание NV.

Компания готовится к открытию онлайн и офлайн магазинов в Бухаресте и ищет сотрудников.

Как сообщили в Gorgany, компания также заинтересована в выходе на другие новые рынки, однако более подробную информацию озвучить пока не может.

Сеть магазинов Gorgany основана во Львове в 2005 году. У компании есть также собственный бренд туристической одежды и снаряжения Turbat, который уже присутствует за рубежом: в Румынии, Польше, Эстонии, Латвии, Молдове и Южной Корее.