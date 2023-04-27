У Британії зареєстрували компанію колаборанта Сальдо попри те, що він перебуває під санкціями

У Великій Британії була створена компанія на ім'я гауляйтера окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, незважаючи на те, що він перебуває під санкціями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Сальдо, маріонетка Кремля в Херсоні, вказаний як власник британської компанії, зареєстрованої в листопаді, через п'ять місяців після того, як його ім'я було додано до санкційного списку.

У червні 2022 року уряд в Лондоні заморозив усі активи Сальдо у Британії та заборонив йому в'їзд до країни. Британська влада звинувачує його у "просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України".

Проте з листопада він значиться як власник британської компанії Grainholding Ltd з адресою в районі Хаттон-Гарден у центрі Лондона.

Companies House, британський корпоративний реєстр, не вимагає підтвердження особи, коли люди створюють компанії. Сальдо не відповів на запитання про свою причетність до компанії Grainholding Ltd. Але його запис у санкційному списку був оновлений з моменту реєстрації Grainholding, щоб запозичити деталі з реєстраційних документів компанії, що свідчить про те, що влада Британії знала про її існування і вважала документи справжніми.

Представник уряду відмовився повідомити, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding, яка залишається у списку діючих компаній. "Ми не коментуємо окремі випадки", – сказав він.

Маргарет Ходж, член парламенту від лейбористів, яка виступає за посилення санкцій, сказала: "Чи заробляє ця компанія гроші? Ми не знаємо. Чи має вона рахунок у британському банку? Ми не знаємо. Чи знають про це правоохоронні органи? Ми не знаємо. І чи заморозили вони цей актив? Цього ми теж не знаємо. Ця система – безлад від початку до кінця".

У документах компанії зазначено, що капітал Grainholding становить 1 млн фунтів стерлінгів, половина акцій належить Сальдо, а решта – іншому українцю.

Цього місяця Сальдо їздив до Москви на аудієнцію до Путіна в Кремлі. Згідно з офіційною стенограмою їхньої зустрічі, Сальдо попросив про допомогу в поставках газу і 25 мільярдів рублів, або близько 300 мільйонів доларів, на будівництво складу, який допоможе Херсону постачати в Росію овочі. "Ми, безумовно, допоможемо вам", – відповів Путін. Через кілька днів Путін відвідав частини Херсонської області, які все ще перебувають під російським контролем.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Сальдо також потрапив до санкційного списку Сполучених Штатів.

Європейська правда