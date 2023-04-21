Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши

Глобальный шопинг, связанный с дорогой косметикой и предметами роскоши, делает одних из самых богатых людей мира еще богаче - состояние владельцев luxury-компаний подскочило на 93 млрд долл.

Об этом пишет Bloomberg.

69-летняя Франсуаза Беттенкур Мейерс, самая богатая женщина на планете, стала еще одной французской миллиардершей, которая получила выгоду от ажиотажа.

"Согласно Индексу миллиардеров Bloomberg, ее состояние выросло до 93,3 миллиардов долларов в четверг, что на 21,8 миллиарда долларов больше, чем в начале года, после того, как L'Oreal, империя косметики и ухода за кожей, основанная ее дедом, сообщила о стремительном росте доходов, что привело к рекордному росту акций", - пишет агентство.

Ее успехи следуют за успехами Бернара Арно, самого богатого человека мира, который превратил LVMH в модный гигант с 75 брендами, включая дом моды Christian Dior, ювелирную компанию Tiffany & Co. и шампанское Moet & Chandon. Состояние Арно выросло до $210,7 млрд в 2023 году, поскольку компания, которую он контролирует, продавала дорогие брендовые сумочки, косметику и изысканные вина, что способствовало "звездному" росту доходов.

Не менее значительный скачок в состоянии за последние месяцы произошел у французской семьи, которая стоит за Hermes International, еще одним ведущим поставщиком розеишних товаров. татки клана оцениваются в 157 млрд долл по сравнению с 95 млрд долл в октябре.

"Растущее накопление богатства группой основателей и наследников французских компаний - скачок на 93 миллиарда долларов только в этом году - иллюстрирует растущее глобальное доминирование страны в индустрии роскоши и красоты.

Также выросло состояние двух других семей: братьев Вертгеймеров, которые владеют компанией Chanel, известной своими костюмами и духами, и Франсуа Пино, который владеет Gucci", - пишет Bloomberg.

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Экономическая правда