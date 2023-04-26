Boeing ликвидирует "дочку" в Беларуси

Boeing ликвидирует дочернюю компанию в Беларуси – ООО "Боинг БЛР".

Об этом говорится в записи "Юстиция Беларуси", передает Интерфакс-Украина.

Издание отмечает, что решение о ликвидации приняли владельцы "Боинг БЛР" – зарегистрированные в Нидерландах подразделения Boeing Europe и Boeing Netherlands.

ООО "Боинг БЛР" действовало с октября 2020 года. Компания отвечала за коммуникацию с местными регуляторами и потребителями.

Согласно данным сервиса по проверке контрагентов Kartoteka.by, предприятие находится в процессе ликвидации в налоговых органах Белоруссии с 1 марта текущего года.

В январе 2022 года ООО "Боинг БЛР" внесли в список компаний, части иностранных участников которых заблокированы решением белорусского правительства в рамках контрсанкций. Этим решением иностранным инвесторам запретили продавать свой бизнес или каким-либо образом выводить свои активы.

Напоминаем:

Российские авиаперевозчики после года войны продолжают эксплуатировать 467 самолетов Airbus и Boeing, несмотря на санкции. До войны они использовали 544 таких машин.