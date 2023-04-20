Starship смогла оторваться от земли, но через несколько минут полета взорвалась
Во время запуска ракета Starship смогла оторваться от от земли, но после нескольких минут полета потерпела сбой и взорвалась.
Об этом говорится из трансляции из SpaceX.
SpaceX Илона Маска впервые попыталась запустить свою ракету Starship, после лет нормативной работы и технологических испытаний.
Однако примерно на 4 мин полета, когда ракета достигла максимальной высоты в 39 километров, произошел сбой, после чего Starship начала раскручиваться и в результате взорвалась.
SpaceX сообщила в твиттере, что произошла "быстрая незапланированная разборка", что указывает на то, что ракета была уничтожена.
As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023
Илон Маск написал в твиттере, что компания "многому научилась", и анонсировал "следующий тестовый запуск через несколько месяцев".
Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023
Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK
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Экономическая правда.