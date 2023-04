Starship смогла оторваться от земли, но через несколько минут полета взорвалась

Во время запуска ракета Starship смогла оторваться от от земли, но после нескольких минут полета потерпела сбой и взорвалась.

Об этом говорится из трансляции из SpaceX.

SpaceX Илона Маска впервые попыталась запустить свою ракету Starship, после лет нормативной работы и технологических испытаний.

Однако примерно на 4 мин полета, когда ракета достигла максимальной высоты в 39 километров, произошел сбой, после чего Starship начала раскручиваться и в результате взорвалась.

SpaceX сообщила в твиттере, что произошла "быстрая незапланированная разборка", что указывает на то, что ракета была уничтожена.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation