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Starship смогла оторваться от земли, но через несколько минут полета взорвалась

Четверг, 20 апреля 2023, 17:13 - Экономическая правда
 
Скріншот трансляції SpaceX

Во время запуска ракета Starship смогла оторваться от от земли, но после нескольких минут полета потерпела сбой и взорвалась. 

Об этом говорится из трансляции из SpaceX.

SpaceX Илона Маска впервые попыталась запустить свою ракету Starship, после лет нормативной работы и технологических испытаний. 

Однако примерно на 4 мин полета, когда ракета достигла максимальной высоты в 39 километров, произошел сбой, после чего Starship начала раскручиваться и в результате взорвалась. 

SpaceX сообщила в твиттере, что произошла "быстрая незапланированная разборка", что указывает на то, что ракета была уничтожена.

Илон Маск написал в твиттере, что компания "многому научилась", и анонсировал "следующий тестовый запуск через несколько месяцев".

Также читайте: SpaceX запускает Starship: как ракета Маска может изменить освоение космоса

Экономическая правда.

Маск SpaceX
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