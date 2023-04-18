SpaceX запланувала повторний запуск ракети Starship на четвер
Компанія SpaceX перенесла на четвер тестовий запуск надважкої ракети Starship, яка була створена, аби доставити людей на Марс.
Про це повідомляється на сайті компанії.
SpaceX планує здійснити запуск у четвер, 20 квітня, з бази в Техасі. Вікно для запуску тривалістю 62 хвилини відкривається о 16:28 за Києвом і закривається о 17:30.
Перший тестовий політ мав відбутися у понеділок, але був перенесений через проблеми з клапаном тиску. У компанії одразу зазначили, що у разі невдачі, SpaceX має альтернативні дати запуску пізніше протягом тижня.
Starship – найпотужніший і найвищий космічний корабель із будь-коли побудованих, він здатний нести до 150 тонн вантажу в разі багаторазового використання, йдеться на сайті SpaceX.
Корабель був створений для доставки людей і вантажів на Місяць і Марс. Ракетна система складається з двох частин: ракети-носія Super Heavy з 33 двигунами і корабля Starship. Обидва компоненти створені для багаторазового використання і в теорії здатні повертатися на Землю в цілості. Однак у рамках першого тестового польоту жоден із ступенів відновлений не буде.