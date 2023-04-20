Всі розділи
Укр / Рус

Starship змогла відірватись від землі, але за кілька хвилин польоту вибухнула

Четвер, 20 квітня 2023, 17:13 - Економічна правда
 
скріншот трансляції SpaceX


Під час запуску ракета Starship змогла відірватись від від землі, але після кількох хвилин польоту зазнала збою і вибухнула. 

Про це йдеться з трансляції з SpaceX.

SpaceX Ілона Маска вперше спробувала запустити свою ракету Starship, після років нормативної роботи та технологічних випробувань. 

Проте приблизно на 4 хв польоту, коли ракета досягла максимальної висоти у 39 кілометрів, стався збій, після чого Starship почала розкручуватись і в результаті вибухнула. 

SpaceX повідомила у твіттері, що відбулося "швидке незаплановане розбирання", що вказує на те, що ракета була знищена.

Ілон Маск написав у твіттері, що компанія "багато чого навчилася", і анонсував "наступний тестовий запуск через кілька місяців".

Також читайте: SpaceX запускає Starship: як ракета Маска може змінити опанування космосу

Економічна правда.

Маск SpaceX
Матеріали за темою
Історичний запуск Starship: як ракета Маска змінює економіку освоєння космосу 20 квітня 2023, 15:25
SpaceX запускає Starship: як ракета Маска може змінити опанування космосу 20 квітня 2023, 14:21
SpaceX відклала перший тестовий пуск ракети Starship: причини 17 квітня 2023, 16:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті