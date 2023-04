Starship змогла відірватись від землі, але за кілька хвилин польоту вибухнула

Під час запуску ракета Starship змогла відірватись від від землі, але після кількох хвилин польоту зазнала збою і вибухнула.

Про це йдеться з трансляції з SpaceX.

SpaceX Ілона Маска вперше спробувала запустити свою ракету Starship, після років нормативної роботи та технологічних випробувань.

Проте приблизно на 4 хв польоту, коли ракета досягла максимальної висоти у 39 кілометрів, стався збій, після чого Starship почала розкручуватись і в результаті вибухнула.

SpaceX повідомила у твіттері, що відбулося "швидке незаплановане розбирання", що вказує на те, що ракета була знищена.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation