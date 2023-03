Твиттер откроет исходный код, который использует для рекомендаций твитов - Маск

Генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, что 31 марта откроет весь код, который используется социальной сетью для рекомендаций твитов.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Twitter откроет весь код, который используется для рекомендаций твитов, 31 марта", - написал Маск

Он также добавил, что "алгоритм" Twitter является слишком сложным и не до конца понятен изнутри. Люди постоянно обнаруживают много глупостей среди рекомендованного контента.

Сейчас команда Twitter разрабатывает упрощенный подход, чтобы обслуживать более привлекательные твиты, но это еще не завершенная работа.

Twitter will open source all code used to recommend tweets on March 31st