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Твиттер откроет исходный код, который использует для рекомендаций твитов - Маск

Суббота, 18 марта 2023, 10:00 - Игорь Пилипив

Генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, что 31 марта откроет весь код, который используется социальной сетью для рекомендаций твитов.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Twitter откроет весь код, который используется для рекомендаций твитов, 31 марта", - написал Маск

Он также добавил, что "алгоритм" Twitter является слишком сложным и не до конца понятен изнутри. Люди постоянно обнаруживают много глупостей среди рекомендованного контента. 

Сейчас команда Twitter разрабатывает упрощенный подход, чтобы обслуживать более привлекательные твиты, но это еще не завершенная работа.

"Обеспечение прозрачности кода сначала будет невероятно неудобным, но это должно привести к быстрому улучшению качества рекомендаций. Самое главное, мы надеемся завоевать ваше доверие", - сказал Маск.

Также читайте: Как тебе такое, Twitter? Что вытворяет Илон Маск с социальной сетью

Напомним: 

В работе сервиса Twitter 6 марта произошел сбой - при попытке зайти на сайт появляется сообщение об ошибке, связанной с API.

Маск Twitter
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